"Амур" вырвал победу у "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" на своем льду обыграл "Сочи" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий хабаровского клуба Владислав Ушенин. Отмектим, что хозяева устпали по ходу встречи. Для "Сочи" это поражение стало третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Сочи" – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Голы: Яценко – 1 (Толпеко, Дельнов), 2:08 – 0:1. Куусела – 5 (бол., Кондратьев, Зогорна), 9:32 – 1:1. Яценко – 2 (Щегольков, Толпеко), 42:29 – 1:2. Коларж – 5 (бол., Рамстедт, Капустин), 47:05 – 2:2. Вл. Ушенин – 5 (Вяч. Ушенин), 57:28 – 3:2.

Вратари: Метсола – Барулин (59:02).

Штраф: 14 – 20.

Броски: 30 (15+6+9) – 33 (10+12+11).

Судьи: Букин, Кулаков.

8 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".