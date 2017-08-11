"Амур" всухую обыграл московское "Динамо"

"Амур" обыграл московское "Динамо" со счетом 4:0 в товарищеском матче. Отметим, что в первом периоде травму кисти получил форвард столичной команды Дмитрий Казионов.

В третьем периоде до конца матча был удален голкипер "Динамо" Александр Еременко. Он получил 5+20 штрафного времени за удар соперника головой. Вместо Еременко место в воротах занял Иван Бочаров. После удаления основного вратаря московский клуб пропустил три шайбы.

Товарищеский матч

"Динамо" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)

Вратари: Еременко (Бочаров, 45:00) – Метсола.

11 августа. Химки. УТЦ Новогорск.