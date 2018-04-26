"Амур" ведет переговоры о переходе Бывальцева в один из топ-клубов КХЛ

Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко сказал, что клубу, скорее всего, не удастся сохранить в своем составе лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Алексея Бывальцева. По информации "СЭ", на 23-летнего форварда претендуют несколько клубов КХЛ: СКА, магнитогорский "Металлург", московское "Динамо" и "Локомотив".

– Алексей провел отличный сезон, вошел в число десяти лучших бомбардиров лиги, вызывался в олимпийскую сборную России, а сейчас находится на сборах с главной командой страны, – цитирует пресс-служба "Амура" Филиппенко. – Естественно, что интерес к Бывальцеву со стороны топовых клубов КХЛ очень высок.

Несмотря на то, что он после 30 апреля будет считаться ограниченно свободным агентом, шансов сохранить его у нас практически нет. Как говорится, есть наши желания, а есть возможности. Поэтому сейчас ведем конкретные переговоры о его переходе в один из клубов – лидеров нашего чемпионата, что, в свою очередь, позволит Алексею закрепиться в сборной России. Наша задача – сделать так, чтобы этот переход получился максимально выгодным для "Амура".

К слову, интерес у других команд вызывает и партнер Алексея – Олег Ли. Его обмен тоже возможен.

В сезоне-2017/18 Бывальцев принял участие в 56 матчах "регулярки", набрав 43 (19+24) очка. В пяти играх плей-офф он не сумел отметиться результативными действиями.