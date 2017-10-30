"Амур" в Твиттере пошутил, что Атюшов слушал песню Бузовой перед дублем в ворота "Нефтехимика"

"Амур" в своем официальном Твиттере пошутил над защитником Виталием Атюшовым. Во встрече регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (5:4 ОТ) Атюшов оформил дубль и отметил гол характерным жестом. Похожий жест использует в своем клипе известная исполнительница Ольга Бузова.

– Кажется, мы знаем, что слушал Виталий Атюшов перед тем, как оформить дубль в ворота "Нефтехимика", – говорится в сообщении "Амура", к которому прикреплен соответствующий ролик.