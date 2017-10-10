"Амур" в овертайме обыграл "Магнитку"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" дома в овертайме обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4. Победную шайбу забросил Ян Коларж.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Металлург" Мг (Магнитогорск) - 5:4 ОТ (0:1, 2:3, 2:0, 1:0)

Голы: Осала - 4 (бол., Дронов, Эллисон), 16:14 - 0:1. Филиппи - 6 (Калетник, Терещенко), 26:13 - 0:2. Фролов - 1 (бол., Кондратьев), 28:55 - 1:2. Вл. Ушенин - 5 (Аверин, Вяч. Ушенин), 30:48 - 2:2. Терещенко - 3 (бол., Шос, Осала), 33:25 - 2:3. Калетник - 2 (Дронов, Филиппи), 34:42 - 2:4. Зогорна - 3 (Ли), 42:28 - 3:4. Вяч. Ушенин - 5, 50:05 - 4:4. Коларж - 3 (Рассказов, Дедунов), 60:21 - 5:4.

Вратари: Метсола - Самсонов (Кошечкин, 50:05).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 31 (3+10+16+2) - 40 (17+16+7+0).

Судьи: Гамалей, Кулев.

10 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".