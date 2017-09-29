"Амур" в гостях победил московское "Динамо" и прервал серию из девяти поражений

"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил московское "Динамо" со счетом 3:2. Победной оказалась шайба Кирилла Рассказова.

Отметим, что хабаровский клуб прервал серию из девяти поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Амур" (Хабаровск) - 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Голы: Бойд - 4 (бол., Хиетанен, Варнаков), 30:23 - 1:0. Бывальцев - 4 (бол., Горшков), 50:08 - 1:1. Потехин - 3, 53:16 - 1:2. Рассказов - 2 (бол., Клопов), 54:15 - 1:3. Никулин - 5 (бол., Хиетанен, Салминен), 57:40 - 2:3.

Вратари: Еременко (59:53) - Метсола.

Штраф: 22 - 10.

Броски: 32 (7+16+9) - 34 (10+14+10).

Судьи: Бондарь, Комаров.

29 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.