"Амур" в гостях обыграл "Куньлунь"

"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Куньлунь" со счетом 3:2. Победный гол забил Вячеслав Ушенин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Амур" (Хабаровск) - 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Дедунов - 9 (Железков), 9:38 - 0:1. Руденков - 12 (Йордан, Зогорна), 14:23 - 0:2. Вяч. Ушенин - 5 (бол., Вл. Ушенин), 25:28 - 0:3. Лаюнен - 8 (бол., Вольски, Йип), 44:38 - 1:3. Латта - 4, 52:56 - 2:3.

Вратари: Лазушин (58:24) - Лангхамер.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 30 (7+9+14) - 33 (13+13+7).

Судьи: Бондарь, Франо.

18 декабря. Шанхай. ЛД "Фэйян".