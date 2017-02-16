"Амур" сравнял счет за минуту и победил "Витязь" в серии буллитов

"Амур" в серии буллитов обыграл "Витязь" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Несмотря на поражение, подольский клуб обеспечил себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

Отметим, что к третьему периоду хозяева вели со счетом 2:0, однако игроки из Хабаровска сумели сравнять счет меньше чем за минуту усилиями Вячеслава Литовченко и Виталия Атюшова. В серии буллитов "Амуру" победу принес бросок Томаша Зогорны. У "Витязя" отличились Павел Лукин и Михаил Епишин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Амур" (Хабаровск) – 2:3 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Лукин – 2 (Яценко, Панков), 25:38 – 1:0. Епишин – 1 (Швец-Роговой, Макеев), 37:58 – 2:0. Литовченко – 5 (Бывальцев, Зогорна), 45:59 – 2:1. Атюшов – 3 (Ли), 46:25 – 2:2.

Победный буллит: Зогорна.

Вратари: Сятери – Метсола.

Штраф: 22 – 12.

Броски: 19 (3+8+5+3) – 45 (13+9+17+6).

Судьи: Комаров, Оленин.

16 февраля. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".