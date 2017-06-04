"Амур" рекомендует не шутить с тиграми

Официальный Твиттер "Амура" опубликовал видео с тигром, который передал привет болельщикам. Напомним, что в этом межсезонье хоккейный клуб уже проводил фотосессию с тиграми на своей арене, выпустив животных на лед.

"Не стоит шутить с тиграми. Наш подопечный, Бархат, передает всем привет из Приамурского зоосада", – говорится в сообщении.

В минувшем сезоне "Амур" занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не пробился в плей-офф.