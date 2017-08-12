"Амур" разорвал контракты с двумя форвардами

"Амур" разорвал контракты с нападающими Антоном Крысановым и Филиппом Толузаковым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с 28-летним Толузаковым, который перешел в команду из Хабаровска в мае, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Инициатором расторжения контракта с с 30-летним Крысановым выступил клуб.

Напомним, в стартовом матче нового сезона КХЛ "Амур" на выезде сыграет с "Нефтехимиком", встреча состоится 22 августа, начало игры - 19.00 по московскому времени.