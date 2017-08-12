08:54 | Хоккей — КХЛ

"Амур" разорвал контракты с двумя форвардами


"Амур" разорвал контракты с нападающими Антоном Крысановым и Филиппом Толузаковым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с 28-летним Толузаковым, который перешел в команду из Хабаровска в мае, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Инициатором расторжения контракта с с 30-летним Крысановым выступил клуб.

Напомним, в стартовом матче нового сезона КХЛ "Амур" на выезде сыграет с "Нефтехимиком", встреча состоится 22 августа, начало игры - 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/08/11/352684.html

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