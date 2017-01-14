В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" разгромил рижское "Динамо" – 5:0. Нападающий Вячеслав Ушенин оформил дубль. Для хабаровчан эта победа стала 18-й в сезоне, команда идет на 14-м месте на "Востоке", рижане проиграли в 35-й раз и замыкают турнирную таблицу на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Динамо" (Рига) – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Капустин – 7 (Атюшов, Литовченко), 22:11 – 1:0. Вяч. Ушенин – 3 (Вл. Ушенин), 29:06 – 2:0. Куусела – 7 (Рамстедт), 37:41 – 3:0. Вяч. Ушенин – 4 (бол., Елесин), 44:26 – 4:0. Коларж – 8 (Рамстедт, Зогорна), 46:55 – 5:0.

Вратари: Метсола – Калныньш.

Штраф: 10 – 12.

Броски: 32 (10+12+10) – 15 (7+4+4).

Судьи: Гашилов, Франо.

14 января. Хабаровск. "Платинум Арена".