"Амур" расторг контракты с тремя хоккеистами

"Амур" в своем официальном Твиттере объявил о расторжении контрактов с нападающими Дмитрием Кирилловым и Дмитрием Клоповым, а также защитником Марком Янчевским. Контракты расторгнуты по взаимному соглашению сторон.

28-летний Клопов в прошлом сезоне набрал 9 (2+7) очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, на счету 27-летнего Кириллова три игры в сезоне-2016/17. 20-летний Янчевский ни разу не вышел на лед в лиге.