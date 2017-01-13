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"Амур" расторг контракты с двумя игроками

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"Амур" расторг контракты с двумя игроками клуба – нападающим Денисом Орловичем-Грудковым и защитником Михаилом Тихоновым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Отмечается, что оба контракта расторгнуты по взаимному согласию сторон.

В текущем сезоне Орлович-Грудков провел в составе "Амура" 7 игр, отметившись одной заброшенной шайбой. На счету Тихонова участие в 2 встречах за хабаровский клуб.

Дополнительная информация

https://www.hcamur.ru/news/amur/orlovich-grudkov-i-tikhonov-pokidayut-khabarovsk.html

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