"Амур" расторг контракты с двумя игроками клуба – нападающим Денисом Орловичем-Грудковым и защитником Михаилом Тихоновым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Отмечается, что оба контракта расторгнуты по взаимному согласию сторон.

В текущем сезоне Орлович-Грудков провел в составе "Амура" 7 игр, отметившись одной заброшенной шайбой. На счету Тихонова участие в 2 встречах за хабаровский клуб.