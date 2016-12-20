"Амур" расторг контракт с Космачевым

Защитник Дмитрий Космачев покидает "Амур", сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.
"Клуб благодарит игрока за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Амура".
В нынешнем сезоне Космачев провел в составе команды 40 матчей, в которых отметился тремя (1+2) очками при показателе полезности "-12".
Дополнительная информация
https://www.hcamur.ru/news/amur/dmitriy-kosmachyev-pokidaet-amur.html