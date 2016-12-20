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"Амур" расторг контракт с Космачевым

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Защитник Дмитрий Космачев покидает "Амур", сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

"Клуб благодарит игрока за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Амура".

В нынешнем сезоне Космачев провел в составе команды 40 матчей, в которых отметился тремя (1+2) очками при показателе полезности "-12".

 

Дополнительная информация

https://www.hcamur.ru/news/amur/dmitriy-kosmachyev-pokidaet-amur.html

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