"Амур" расторг контракт с Космачевым

Защитник Дмитрий Космачев покидает "Амур", сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

"Клуб благодарит игрока за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Амура".

В нынешнем сезоне Космачев провел в составе команды 40 матчей, в которых отметился тремя (1+2) очками при показателе полезности "-12".