"Амур" проведет предсезонный сбор в Чехии

Хоккеисты "Амура" отправятся в Чехию на предсезонный сбор в рамках подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.

Отпуск у игроков завершится 13 июля. За три дня они пройдут медобследование, после чего до 1 августа будут тренироваться в Хабаровске. Затем команде предстоит вояж во Владивосток, где 3 и 4 пройдут две игры с "Адмиралом".

После Владивостока хабаровчан ожидает турнир в Астане на Кубок президента Казахстана, где им будут противостоять "Барыс" (9 августа), сборная Казахстана (10 августа) и "Нефтехимик" (12 августа). 15 августа "Амур" уже будет в Москве, играть с московским "Динамо".

Заключительный этап подготовки – с 16 по 28 августа – хабаровчане проведут в Чехии. Здесь их ожидают игры с "Кометой" и "Мотором".

Напомним, в прошлом сезоне "Амур" пробился в плей-офф Восточной конференции с восьмого места, но на первом же этапе проиграл "Ак Барсу", уступив в серии со счетом 1-4.