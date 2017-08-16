"Амур" проиграл "Авангарду" и потерпел второе поражение на Мемориале Блинова

"Авангард" обыграл "Амур" со счетом 5:2 в матче предсезонного турнира Мемориал имени Блинова. Омский клуб одержал вторую победу на турнире, в то время как хабаровчане проиграли во всех двух встречах.

В составе победителей по шайбе забросили Виталий Меньшиков, Максим Березин, Илья Михеев, Юхан Сундстрем и Андре Петерссон. У гостей забивали Никита Камалов и Вячеслав Литовченко.

Мемориал Виктора Блинова

"Авангард" (Омск) – "Амур" (Хабаровск) – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Меньшиков – 1 (Густафссон, Сундстрем), 17:49 – 1:0. Камалов – 1 (мен., Фролов), 27:34 – 1:1. Литовченко – 1 (Фролов, Зогорна), 35:40 – 1:2. Березин – 1 (бол., Пьянов, Михеев), 37:57 – 2:2. Михеев – 1, 39:55 – 3:2. Сундстрем – 2 (Эверберг), 40:15 – 4:2. Петерссон – 1 (бол., Эверберг), 46:52 – 5:2.

Вратари: Шилин – Метсола.

Судьи: Раводин, Щенев.

16 августа. Омск. "Арена Омск".