"Амур" продлил серию поражений "Авангарда"

"Авангард" на своем льду уступил "Амуру" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем в составе гостей отметился Максим Кондратьев. Для омичей поражение стало четвертым подряд.

"Авангард" занимает второе место в таблице Восточной конференции и уже обеспечил себе участие в плей-офф. "Амур" занимает 12-ю позицию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Амур" (Хабаровск) – 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Ли – 3 (Руденков, Вяч. Ушенин), 4:23 – 0:1. Кондратьев – 6 (Горохов, Зогорна), 9:09 – 0:2. Кондратьев – 7 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 44:42 – 0. Густафссон – 3 (Пережогин, Анелев), 48:09 – 1. Бурдасов – 15, 57:39 – 2. Вл. Ушенин – 12 (п.в., Вяч. Ушенин, Крысанов), 59:45 – 2:4.

Вратари: Фурх (57:30 – 57:39, 58:15 – 59:45) – Метсола.

Штраф: 18 – 10.

Броски: 34 (13+10+11) – 31 (11+12+8).

Судьи: Беляев, Бондарь.

31 января. Омск. "Арена Омск".