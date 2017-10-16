"Амур" продлил серию из побед до четырех матчей, обыграв "Барыс"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" на выезде переиграл "Барыс" - 3:1. В составе победителей по разу отличились Олег Ли, Дмитрий Клопов и Алексей Бывальцев, у хозяев забил Константин Пушкарев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Амур" (Хабаровск) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Ли - 5 (Бывальцев, Зогорна), 25:13 - 0:1. Клопов - 1 (Вяч. Ушенин, Атюшов), 47:57 - 0:2. Бывальцев - 7 (Зогорна), 48:59 - 0:3. Пушкарев - 7 (Фраттин, Даллмэн), 57:25 - 1:3.

Вратари: Карлссон (57:43) - Метсола.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 35 (11+15+9) - 22 (11+4+7).

Судьи: Морозов, Оскирко.

16 октября. Астана. "Барыс-Арена".