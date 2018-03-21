"Амур" продлил контракт с Величкиным

"Амур" в своем официальном Твиттере сообщил о заключении нового контракта с Игорем Величкиным. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Форвард провел 22 матча за хабаровский клуб в регулярном чемпионате КХЛ и очков не набрал. Ранее в лиге он играл за "Трактор", "Витязь", "Автомобилист" и "Куньлунь".
Ещё один форвард заключил новый контракт с "Амуром" - Игорь Величкин остаётся в Хабаровске. Срок соглашения - один сезон. pic.twitter.com/IwglST6Mr6– HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 21 марта 2018 г.
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