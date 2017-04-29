"Амур" продлил контракт с братьями Ушениными, Ли и Назаровым

"Амур" продлил контракт с четырьмя хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба. Новые двухлетние соглашения были заключены с Олегом Ли, Юрием Назаровым, Вячеславом и Владиславом Ушениными.

Владислав Ушенин набрал 22 (12+10) очка в 58 матчах КХЛ, Вячеслав Ушенин - 16 (4+12) баллов в 47 играх, Олег Ли отметился 12 (4+8) очками в 38 поединках, а Юрий Назаров провел 28 встреч и набрал 5 (1+4) очков.