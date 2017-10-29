"Амур" прервал 4-матчевую победную серию "Нефтехимика"

"Нефтехимик" на выезде проиграл "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:4 ОТ). Хабаровчане прервали четырехматчевую победную серию команды из Нижнекамска. Победная шайма на счету Вячеслава Ушенина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Атюшов – 2 (Зогорна), 15:38 – 1:0. Якимов – 3 (Шиксатдаров), 17:19 – 1:1. Огурцов – 1 (Секстон, Ганзл), 29:32 – 1:2. Атюшов – 3 (бол., Горшков, Вл. Ушенин), 31:56 – 2:2. Якимов – 4 (Шиксатдаров), 34:33 – 2:3. Литовченко – 4 (бол., Коларж, Зогорна), 36:19 – 3:3. Сергеев – 2 (бол., Галимов, Ганзл), 43:45 – 3:4. Вяч. Ушенин – 6 (Атюшов), 44:33 – 4:4. Вл. Ушенин – 7 (Вяч. Ушенин), 60:57 – 5:4.

Вратари: Метсола – Ежов.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 40 (18+12+8+2) – 24 (5+8+11+0).

Судьи: Бирин, Гофман.

29 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".