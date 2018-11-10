"Амур" подтвердил расторжение контракта с Кашиком

"Амур" объявил о расторжении контракта с чешским вратарем Либором Кашиком. В текущем сезоне 26-летний чех провел 8 матчей. В среднем за матч пропускал по 4,37 гола и отражал 86,6 процента бросков.

Переформатируем нашу вратарскую бригаду. По соглашению сторон расторгнут контракт с Либором Кашиком.

Спасибо за работу, удачи в дальнейшей карьере! 🤝💪 pic.twitter.com/GWd377jU2z – HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 9 ноября 2018 г.

Следующий матч "Амур" проведет 12 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", начало – в 19.00 (мск).