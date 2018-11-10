07:52 | Хоккей — КХЛ

"Амур" подтвердил расторжение контракта с Кашиком

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"Амур" объявил о расторжении контракта с чешским вратарем Либором Кашиком. В текущем сезоне 26-летний чех провел 8 матчей. В среднем за матч пропускал по 4,37 гола и отражал 86,6 процента бросков.

Следующий матч "Амур" проведет 12 ноября в рамках регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда", начало – в 19.00 (мск).

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