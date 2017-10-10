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16:57 | Хоккей — КХЛ

"Амур" подписал Юртайкина и расторг контракт с Квапилом

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"Амур" и "Локомотив" совершили обмен, в результате которого 20-летний нападающий Данил Юртайкин перебрался в Хабаровск, сообщает пресс-служба клуба. Ярославская команда получила денежную компенсацию. В этом сезоне хоккеист сыграл 5 матчей в МХЛ, набрав 2 очка (1+1), и 7 матчей в ВХЛ, набрав 8 очков (4+4).

Также "Амур" объявил о расторжении контракта с чешским форвардом Мареком Квапилом​.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/danil-yurtaykin-novichok-tigrov.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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capitan76

При травмах Локо уже пора в обратную сторону(((

17:04