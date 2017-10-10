"Амур" подписал Юртайкина и расторг контракт с Квапилом

"Амур" и "Локомотив" совершили обмен, в результате которого 20-летний нападающий Данил Юртайкин перебрался в Хабаровск, сообщает пресс-служба клуба. Ярославская команда получила денежную компенсацию. В этом сезоне хоккеист сыграл 5 матчей в МХЛ, набрав 2 очка (1+1), и 7 матчей в ВХЛ, набрав 8 очков (4+4).

Также "Амур" объявил о расторжении контракта с чешским форвардом Мареком Квапилом​.