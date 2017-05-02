"Амур" подписал Квапила

"Амур" подписал односторонний контракт с нападающим Мареком Квапилом, сообщает официальный Твиттер клуба. Срок соглашения рассчитан на один год. 32-летний чех является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского "Динамо".

Также за свою карьеру форвард выступал за "Северсталь", "Медвешчак" и "Нефтехимик". Минувший сезон Квапил провел в составе чешской "Кометы".