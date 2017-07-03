"Амур" подписал контракт с Потехиным на один сезон

"Амур" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Богданом Потехиным. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. В хабаровский клуб он перешел в статусе неограниченно свободного агента.

Потехин является воспитанником магнитогорского "Металлурга", в минувшем сезоне провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка. Всего в лиге на его счету 42 (18+24) очка в 276 встречах.