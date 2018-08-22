"Амур" поддержал заболевшего раком игрока "Сибири"

"Амур" в Твиттере выступил со словами поддержки в адрес защитника "Сибири" Самвела Мнацяна, у которого было диагностировано онкологическое заболевание. Хабаровчане пожелали 28-летнему игроку поскорее вернуться на лед.

"Такие парни, как Самвел Мнацян, даже у принципиальных соперников вызывают только уважение, – говорится в сообщении "Амура". – Весь хоккейный Хабаровск верит в то, что мы снова увидим Самвела на площадке в матчах КХЛ.

Скорейшего выздоровления!"

Как ранее заявил глава профсоюз игроков КХЛ Андрей Коваленко, возглавляемая им организация намерена открыть благотворительный счет для лечения Мнацяна. По словам агента Шуми Бабаева, опухоль в позвонке защитника образовалась в результате удара в спину в одном из матчей.