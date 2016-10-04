14:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" победил "Спартак"

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"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Спартак" со счетом 3:1. Форвард хабаровской команды Теему Рамстедт набрал 3 (1+2) очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Спартак" (Москва) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Лещенко - 3 (Хегстрем, Гилрой), 20:11 - 0:1. Кондратьев - 2 (бол., Куусела, Рамстедт), 23:02 - 1:1. Коларж - 4 (бол., Рамстедт, Зогорна), 29:43 - 2:1. Рамстедт - 3 (Куусела, Зогорна), 56:43 - 3:1.

Вратари: Метсола - Свенссон.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 27 (6+11+10) - 25 (4+10+11).

Судьи: Ибатулин, Рогачев.

4 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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