"Амур" победил "Спартак"

"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Спартак" со счетом 3:1. Форвард хабаровской команды Теему Рамстедт набрал 3 (1+2) очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Спартак" (Москва) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Лещенко - 3 (Хегстрем, Гилрой), 20:11 - 0:1. Кондратьев - 2 (бол., Куусела, Рамстедт), 23:02 - 1:1. Коларж - 4 (бол., Рамстедт, Зогорна), 29:43 - 2:1. Рамстедт - 3 (Куусела, Зогорна), 56:43 - 3:1.
Вратари: Метсола - Свенссон.
Штраф: 2 - 10.
Броски: 27 (6+11+10) - 25 (4+10+11).
Судьи: Ибатулин, Рогачев.
4 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".