"Амур" победил сборную Казахстана на Кубке президента Республики Казахстан со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Для подопечных Николая Борщевского​ это первая победа на турнире в двух встречах.

Голы забили Игорь Руденков, Илья Берестенников, Павел Дедунов и Вячеслав Ушенин.

Кубок президента Республики Казахстан

"Амур" (Хабаровск) – "Казахстан" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Руденков – 1 (бол., Зогорна, Глазков), 5:16 – 1:0. Берестенников – 1 (Руденков, Кондратьев), 28:44 – 2:0. Турбин – 1 (Кузнецов, Севанькаев), 48:52 – 3:0. Вяч. Ушенин – 1 (Горшков), 56:53 – 4:0.

Вратари: Аликин – Кудрявцев.

Судьи: Соин, Трофимов.

10 августа. Астана. "Барыс-Арена".