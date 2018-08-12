"Амур" победил "Нефтехимик" на Кубке президента Республики Казахстан

"Амур" победил "Нефтехимик" в матче Кубка президента Республики Казахстан со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Победный гол забил Илья Берестенников.

Для подопечных Николая Борщевского это вторая победа на турнире в трех встречах. Команда Андрея Назарова потерпел первое поражение в трех встречах.

Кубок президента Республики Казахстан

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Амур" (Хабаровск) – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Величкин – 1 (Журавлев), 10:45 – 0:1. Берестенников – 2 (Железков, Голубев), 19:35 – 0:2. Михнов – 2 (Полашек, Руохомаа), 59:24 – 1:2.

Вратари: Ежов (Макаров, 20:00, 58:52) – Кашик.

Судья: Ефремов.

12 августа. Астана. "Барыс-Арена".