"Амур" победил "Барыс" и вернулся в зону плей-офф

"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Барыс" со счетом 3:1. Победной оказалась шайба Александра Горшкова.

"Амур" прервал серию из трех поражений подряд и вернулся в зону плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Барыс" (Астана) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Коларж - 6 (бол., Зогорна), 31:00 - 1:0. Даллмэн - 5 (бол., Старченко, Маклюков), 41:48 - 1:1. Горшков - 8 (Клопов, Йордан), 42:08 - 2:1. Бердюков - 2, 43:26 - 3:1.

Вратари: Метсола - Кудрявцев.

Штраф: 13 - 27.

Броски: 43 (11+22+10) - 27 (11+5+11).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

9 января. Хабаровск. "Платинум Арена".