"Амур" по буллитам обыграл "Спартак"

"Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Спартак" – 1:0. Победные броски исполнили Томаш Зогорна и Владислав Ушенин.

Отметим, что на 49-й минуте матча нападающий гостей Каспарс Даугавиньш ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина. За это Даугавиньш получил удаление "5+20".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Спартак" (Москва) – 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит: Вл. Ушенин.

Вратари: Мурыгин (Аликин, 65:00) – Беспалов.

Штраф: 10 – 27.

Броски: 26 (5+11+7+3) – 19 (8+8+3+0).

Судьи: Раводин, Фатеев.

21 ноября. Хабаровск. "Платинум-Арена".