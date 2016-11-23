19:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" по буллитам обыграл "Автомобилист"

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"Амур" на выезде обыграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился в серии буллитов, победную шайбу забросил нападающий Томаш Зогорна.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Амур" (Хабаровск) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кондратьев - 5 (Коларж, Зогорна), 51:08 - 0:1. Моня - 6 (Торченюк, Щитов), 56:46 - 1:1.

Победный буллит: Зогорна.

Вратари: Устинский - Метсола.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 26 (7+7+11+1) - 33 (11+12+8+2).

Судьи: Бирин, Ибатулин.

23 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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