"Амур" по буллитам обыграл "Автомобилист"

"Амур" на выезде обыграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок завершился в серии буллитов, победную шайбу забросил нападающий Томаш Зогорна.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Амур" (Хабаровск) - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кондратьев - 5 (Коларж, Зогорна), 51:08 - 0:1. Моня - 6 (Торченюк, Щитов), 56:46 - 1:1.
Победный буллит: Зогорна.
Вратари: Устинский - Метсола.
Штраф: 2 - 10.
Броски: 26 (7+7+11+1) - 33 (11+12+8+2).
Судьи: Бирин, Ибатулин.
23 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".