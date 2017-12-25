15:00 | Хоккей — КХЛ

"Амур" планирует усилиться центральным нападающим


Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко заявил, что клуб находится в поисках центрального нападающего перед дедлайном 27 декабря. Руководитель отметил, что расставаться со своими игроками хабаровская команда не собирается.

– Ведем переговоры по центральному нападающему, – цитирует ТАСС Филиппенко. – Ищем и хотим усилиться центрфорвардом. Расставаться или обменивать никого из своих хоккеистов не планируем, речь идет только о подписании контракта.

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http://tass.ru/sport/4841496

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