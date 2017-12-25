"Амур" планирует усилиться центральным нападающим

Первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко заявил, что клуб находится в поисках центрального нападающего перед дедлайном 27 декабря. Руководитель отметил, что расставаться со своими игроками хабаровская команда не собирается.

– Ведем переговоры по центральному нападающему, – цитирует ТАСС Филиппенко. – Ищем и хотим усилиться центрфорвардом. Расставаться или обменивать никого из своих хоккеистов не планируем, речь идет только о подписании контракта.