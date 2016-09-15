"Амур" переиграл "Куньлунь"

"Амур" нанес поражение "Куньлуню" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Таким образом, хабаровская команда прервала серию из двух поражений, а пекинский коллектив проиграл в третий раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Пейсти - 1 (Коллинс), 17:50 - 0:1. Зогорна - 1 (Рамстедт), 26:32 - 1:1. Бывальцев - 1 (Зогорна), 30:23 - 2:1. Зуб - 1 (Литовченко, Капустин), 50:55 - 3:1.

Вратари: Метсола - Макаров.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 28 (10+12+6) - 34 (4+11+19).

Судьи: Васильев, Гашилов.

15 сентября. Хабаровск. "Платинум Арена".