14:58 | Хоккей — КХЛ

"Амур" переиграл "Адмирал" и одержал первую победу в сезоне

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"Амур" обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе хозяев отличились Игорь РуденковТомаш Зогорна и Александр ГоршковЗа команду гостей шайбу забросил Сергей Коньков.

"Адмирал" проиграл четвертый матч подряд. "Амур" - прервал серию из трех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Руденков - 1 (бол., Берестенников, Вяч. Ушенин), 6:03 - 1:0. Зогорна - 1 (бол., Воробьев, Вяч. Ушенин), 9:15 - 2:0. Коньков - 1 (Черников, Дьяков), 15:57 - 2:1. Горшков - 1 (Пьянов, Зогорна), 26:31 - 3:1.

Вратари: Аликин - Серебряков (59:24).

Штраф: 8 - 16.

Броски: 37 (14+18+5) - 30 (14+11+5).

Судьи: Белов, Горденко.

12 сентября. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7063 зрителя.

Все о регулярном чемпионате КХЛ - здесь

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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