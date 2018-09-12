"Амур" переиграл "Адмирал" и одержал первую победу в сезоне

"Амур" обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе хозяев отличились Игорь Руденков, Томаш Зогорна и Александр Горшков. За команду гостей шайбу забросил Сергей Коньков.
"Адмирал" проиграл четвертый матч подряд. "Амур" - прервал серию из трех поражений.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)
Голы: Руденков - 1 (бол., Берестенников, Вяч. Ушенин), 6:03 - 1:0. Зогорна - 1 (бол., Воробьев, Вяч. Ушенин), 9:15 - 2:0. Коньков - 1 (Черников, Дьяков), 15:57 - 2:1. Горшков - 1 (Пьянов, Зогорна), 26:31 - 3:1.
Вратари: Аликин - Серебряков (59:24).
Штраф: 8 - 16.
Броски: 37 (14+18+5) - 30 (14+11+5).
Судьи: Белов, Горденко.
12 сентября. Хабаровск. "Платинум-Арена". 7063 зрителя.