"Амур" отзаявил Барнетта, "Динамо" внесло Карсумса в список травмированных

"Амур" отзаявил американского форварда Джастина Барнетта, сообщает сайт КХЛ. 24-летний хоккеист в декабре 2016 года перешел в хабаровский клуб из ЦСКА и провел в составе новой команды всего три встречи, в которых не отметился результативными действиями.

Московское "Динамо" перевело в список травмированных латвийского нападающего Мартиньша Карсумса. Ранее сообщалось, что игрок пропустит несколько матчей из-за повреждения. В этом сезоне он провел 49 матчей в составе бело-голубых и набрал 30 очков (13+17).