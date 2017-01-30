18:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Амур" отзаявил Барнетта, "Динамо" внесло Карсумса в список травмированных

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"Амур" отзаявил американского форварда Джастина Барнетта, сообщает сайт КХЛ. 24-летний хоккеист в декабре 2016 года перешел в хабаровский клуб из ЦСКА и провел в составе новой команды всего три встречи, в которых не отметился результативными действиями.

Московское "Динамо" перевело в список травмированных латвийского нападающего Мартиньша Карсумса. Ранее сообщалось, что игрок пропустит несколько матчей из-за повреждения. В этом сезоне он провел 49 матчей в составе бело-голубых и набрал 30 очков (13+17).

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/30/337835.html

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