"Амур" открыл все домашние тренировки для журналистов

"Амур" все домашние тренировки для представителей СМИ сделал открытыми, информирует официальный сайт клуба. Это касается также утренних раскаток в дни матчей, а также домашних тренировок команды МХЛ.

"Уважаемые журналисты! Мы хотим, чтобы каждый мог узнать последние новости из стана нашей команды, - говорится в сообщении на официальном сайте. - И именно для этого в сезоне-2017/18 хоккейный клуб "Амур" предоставляет журналистам возможность посетить любую тренировку команды по ходу регулярного чемпионата КХЛ".