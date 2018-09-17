"Амур" одержал волевую победу над рижским "Динамо"

"Амур" обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Рижане открыли счет на третьей минуте первого периода, но хозяева встречи смогли отыграться через четыре минуты, а во втором периоде забросили победную шайбу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Фэрчайлд - 1 (бол., Дзиеркалс), 2:52 - 0:1. Вяч. Ушенин - 1 (Потехин), 6:15 - 1:1. Потехин - 1 (Йордан), 22:51 - 2:1.

Вратари: Аликин - Гудлевскис (58:34).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 24 (8+12+4) - 33 (12+5+16).

Судьи: Гусев, Сергеев.

17 сентября. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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