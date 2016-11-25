"Амур" одержал третью победу подряд, обыграв "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" в гостях обыграл "Югру" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил защитник хабаровского клуба Никита Камалов. Для "Амура" эта победа стала третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Амур" (Хабаровск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Зогорна – 9 (Рамстедт, Коларж), 25:23 – 0:1. Панов – 8 (Лапенков, Селезнев), 28:55 – 1:1. Камалов – 1, 45:42 – 1:2.

Вратари: Шарыченков – Метсола.

Штраф: 25 – 17.

Броски: 27 (11+8+8) – 30 (7+14+9).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

25 ноября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".