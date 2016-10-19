"Амур" одержал победу над "Трактором", прервав трехматчевую безвыигрышную серию

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" одержал победу над "Трактором" - 4:2. Таким образом хабаровчане прервали трехматчевую безвыигрышную серию.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Трактор" (Челябинск) - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Вл. Ушенин - 6 (Вяч. Ушенин, Ли), 4:23 - 1:0. Ли - 1, 6:53 - 2:0. Пестунов - 2 (бол., Шинин, Щехура), 11:18 - 2:1. Веске - 1 (Якуценя, Щехура), 16:35 - 2:2. Коларж - 7 (Медведев, Зогорна), 26:30 - 3:2. Рамстедт - 4 (Куусела, Зогорна), 49:51 - 4:2.
Вратари: Метсола - Демченко.
Штраф: 10 - 20.
Броски: 28 (10+9+9) - 30 (11+13+6).
Судьи: Раводин, Франо.
19 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".