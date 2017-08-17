"Амур" одержал первую победу на Мемориале Блинова

"Амур" одержал непростую победу над "Югрой" со счетом 2:1 в матче предсезонного турнира Мемориал Блинова. Хабаровский клуб одержал первую победу на турнире, в то время как "мамонты" потерпели третье поражение.

В составе победителей по шайбе забросили Дмитрий Клопов и Вячеслав Ушенин. У гостей единственная шайба на счету Вели-Матти Савинайнена.

Мемориал Виктора Блинова

"Амур" (Хабаровск) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Клопов – 1 (бол., Литовченко, Вяч. Ушенин), 19:09 – 1:0. Вяч. Ушенин – 1 (бол., Турбин), 24:38 – 2:0. Савинайнен – 1 (Валентенко), 46:28 – 2:1.

Вратари: Киселев – Проскуряков (58:02).

Судьи: Петров, Раводин.

17 августа. Омск. "Арена Омск".