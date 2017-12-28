"Амур" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Спартак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" в овертайме одержал победу над "Спартаком" – 2:1. Автором победной шайбы в составе хабаровчан стал нападающий Томаш Зогорна.

Отметим, что данная победа стала для "тигров" четвертой подряд. В свою очередь, спартаковцы уступили в последних трех матчах из пяти.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Спартак" (Москва) – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Вл. Ушенин – 15 (Горшков, Атюшов), 52:14 – 1:0. Максвелл – 11 (Калинин, Радил), 54:31 – 1:1. Зогорна – 8, 62:26 – 2:1.

Вратари: Метсола – Беспалов.

Штраф: 12 – 20.

Броски: 42 (20+12+8+2) – 37 (10+13+12+2).

Судьи: Акузовский, Оленин.

28 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".

Турнирная таблица – здесь