"Амур" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Спартак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" в овертайме одержал победу над "Спартаком" – 2:1. Автором победной шайбы в составе хабаровчан стал нападающий Томаш Зогорна.
Отметим, что данная победа стала для "тигров" четвертой подряд. В свою очередь, спартаковцы уступили в последних трех матчах из пяти.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) – "Спартак" (Москва) – 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Вл. Ушенин – 15 (Горшков, Атюшов), 52:14 – 1:0. Максвелл – 11 (Калинин, Радил), 54:31 – 1:1. Зогорна – 8, 62:26 – 2:1.
Вратари: Метсола – Беспалов.
Штраф: 12 – 20.
Броски: 42 (20+12+8+2) – 37 (10+13+12+2).
Судьи: Акузовский, Оленин.
28 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".
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