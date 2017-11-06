"Амур" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" дома переиграл "Сочи" со счетом 2:0. По разу отличились Олег Ли и Владислав Ушенин.
Отметим, что эта победа стала для дальневосточников четвертой кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Амур" (Хабаровск) - "Сочи" - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Ли - 6, 33:05 - 1:0. Вл. Ушенин - 9 (Бывальцев, Кузьмин), 38:39 - 2:0.
Вратари: Метсола - Шикин (58:41).
Штраф: 6 - 12.
Броски: 35 (6+16+13) - 23 (9+8+6).
Судьи: Ержабек, Раводин.
6 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".
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