"Амур" обыграл "Слован"

"Амур" выиграл у "Слована" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Игорь Руденков, Александр Горшков и Вячеслав Ушенин.

"Амур" набрал шесть очков и занимает девятое место в Восточной конференции. "Слован" с аналогичным количеством очков десятый на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Слован" (Братислава) - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Ржепик - 5 (Тэйфф), 14:08 - 0:1. Руденков - 2, 16:34 - 1:1. Горшков - 2 (Пьянов, Корягин), 27:56 - 2:1. Лунтер - 1 (Лампер), 48:01 - 2:2. Вяч. Ушенин - 2, 58:39 - 3:2.

Вратари: Аликин - Чильяк (59:04).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (9+13+8) - 32 (4+11+17).

Судьи: Гусев, Сергеев.

19 сентября. Хабаровск. "Платинум-Арена".

Все о КХЛ - здесь.