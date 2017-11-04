"Амур" обыграл "Салават Юлаев"

"Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" со счетом 3:1. Победной оказалась шайба Владислава Ушенина.

Единственный гол у "Салавата" забил Григорий Панин, для которого шайба стала первой в составе уфимского клуба.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Литовченко – 5 (бол., Коларж, Ли), 34:35 – 1:0. Вл. Ушенин – 8 (бол., Клопов, Йордан), 44:49 – 2:0. Панин – 1 (Солодухин, Кемппайнен), 51:48 – 2:1. Потехин – 4 (мен., п.в.), 59:05 – 3:1.

Вратари: Метсола – Скривенс (58:37 – 59:05, 59:14 – 59:41).

Штраф: 37 – 18.

Броски: 27 (11+7+9) – 39 (8+16+15).

Судьи: Ержабек, Раводин.

4 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".