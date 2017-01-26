"Амур" обыграл "Медвешчак"

"Амур" на своем льду нанес поражение хорватскому "Медвешчаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:2. Хабаровская команда набрала 62 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У "Медвешчака" осталось 68 очков и 11-е место на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Медвешчак" (Загреб) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Коларж – 9 (Крысанов, Руденков), 1:54 – 1:0. Махбод – 1 (Воронин, Крейчик), 20:54 – 1:1. Руденков – 3 (Крысанов, Коларж), 36:22 – 2:1. Глумак – 6 (Махбод), 41:06 – 2:2. Камалов – 3 (Бывальцев), 48:35 – 3:2. Литовченко – 4 (бол.), 58:03 – 4:2.

Вратари: Метсола – Гайдученко (58:58).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 45 (11+16+18) – 24 (6+6+12).

Судьи: Букин, Оленин.

26 января. Хабаровск. "Платинум Арена".