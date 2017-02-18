"Амур" обыграл "Локомотив", но в плей-офф не попал

"Локомотив" на своем льду проиграл "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ. По итогам регулярного чемпионата, ярославская команда расположилась на 4-й строчке в Западной конференции, а хабаровский коллектив финишировал на 12-м месте на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Амур" (Хабаровск) - 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Бывальцев - 5 (Зогорна), 17:29 - 0:1. Тальбо - 15 (Козун, Контиола), 25:23 - 1:1. Полунин - 9 (Красковский, Коршков), 30:39 - 2:1. Зогорна - 13 (Литовченко, Кондратьев), 39:19 - 2:2. Кадейкин - 7 (Галимов, Картаев), 42:09 - 3:2. Дедунов - 1, 44:16 - 3:3. Бывальцев - 6 (Горохов), 44:48 - 3:4. Литовченко - 6 (бол., Зогорна), 49:09 - 3:5.

Вратари: Судницин - Метсола.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 33 (10+14+9) - 32 (12+8+12).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

18 февраля. Ярославль. УКРК "Арена 2000".