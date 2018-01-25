"Амур" обыграл "Куньлунь", Бывальцев оформил дубль

"Амур" в гостях обыграл "Куньлунь" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Хабаровска прервал двухматчевую серию поражений, а китайская команда проиграла в третий раз кряду. "Амур" еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Восточной конференции.

В составе победителей дубль на счету Алексея Бывальцева, одну шайбу забросил Богдан Потехин. У гостей отличился Бек Тэйлор. В концовке встречи голкипер "Амура" Юха Метсола получил повреждение и был заменен на Евгения Аликина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" – "Амур" – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Потехин - 7 (Йордан), 4:21 - 0:1. Бек - 7 (Перетягин), 7:43 - 1:1. Бывальцев - 17 (бол., Зогорна, Пикар), 17:16 - 1:2. Бывальцев - 18 (бол., Коларж, Зогорна), 22:41 - 1:3.

Вратари: Хелльберг (57:55) - Метсола (Аликин, 43:56).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 34 (11+11+12) - 28 (9+11+8).

Судьи: Гусев, Кулаков.

25 января. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.