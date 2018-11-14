"Амур" обыграл "Барыс"

"Амур" победил "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:5. Победную шайбу забросил нападающий Антон Лазарев.

"Амур" набрал 18 очков и остался на 11-м месте в турнирной таблице, "Барыс" с 39 баллами располагается на 4-й строчке.

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"Барыс" (Астана) - "Амур" (Хабаровск) - 5:6 (3:4, 1:2, 1:0)

Голы: Петерссон - 11 (бол., Кормье), 4:07 - 1:0. Вяч. Ушенин - 3 (Корягин, Вл. Ушенин), 9:11 - 1:1. Руденков - 8, 13:24 - 1:2. Горшков - 7 (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин), 14:30 - 1:3. Петерссон - 12 (Карлссон), 15:02 - 2:3. Железков - 1 (Величкин), 16:50 - 2:4. Михайлис - 8 (бол., Дитц, Карлссон), 19:08 - 3:4. Рассказов - 1 (Вл. Ушенин, Горшков), 21:10 - 3:5. Старченко - 12 (Петерссон, Дитц), 29:48 - 4:5. Лазарев - 1 (Пьянов, Мурыгин), 30:39 - 4:6. Кормье - 11 (Маклюков, Даллмэн), 43:39 - 5:6.

Вратари: Граховина (Карлссон, 14:30, Граховина, 30:39, 58:10) - Мурыгин.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 35 (10+12+13) - 23 (10+8+5).

Судьи: Оскирко, Щенев.

14 ноября. Астана. "Барыс-Арена".

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