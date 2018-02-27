"Амур" обыграл "Адмирал", "Авангард" опустился на девятое место

"Амур" на своем льду обыграл "Адмирал" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровский клуб поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, впереди заключительная встреча с владивостокской командой. После этой игры "Авангард" опустился на 9-е место в таблице.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Литовченко, по шайбе забросили Владислав Ушенин, Максим Кондратьев и Алексей Бывальцев. У "Адмирала" отличились Вадим Перескоков, Павел Махановский и Денис Вихарев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 5:3 (3:1, 0:1, 2:1)

Голы: Перескоков – 2 (Яковлев), 0:36 – 0:1. Вл. Ушенин – 16 (бол., Вяч. Ушенин), 3:17 – 1:1. Кондратьев – 3 (Рассказов, Зогорна), 4:43 – 2:1. Литовченко – 8 (бол., Атюшов, Бывальцев), 18:33 – 3:1. Махановский – 4 (Мамашев, Фищенко), 23:07 – 3:2. Вихарев – 3 (бол.), 43:03 – 3:3. Литовченко – 9 (бол., Коларж, Кондратьев), 52:34 – 4:3. Бывальцев – 19 (п.в., Кондратьев), 59:48 – 5:3.

Вратари: Метсола – Бобков (Серебряков, 4:43, 59:06 – 59:48).

Штраф: 18 – 32.

Броски: 45 (17+8+20) – 22 (6+10+6).

Судьи: Бирин, Гашилов.

27 февраля. Хабаровск. "Платинум Арена".